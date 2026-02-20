TEMAS DE HOY:
Pastor peruano Casos de Feminicidios Bolivia Aduana Nacional

24ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¿Con lluvia o sol? Así estará el clima este fin de semana

Conozca cómo estará el clima antes de hacer sus planes para el fin de semana en Santa Cruz. 

Naira Menacho

19/02/2026 22:39

Escuchar esta nota

El departamento de Santa Cruz vivirá jornadas marcadas por el intenso calor y la presencia de fuertes vientos del norte, mientras que las lluvias comenzarán a registrarse entre la noche del domingo y la madrugada del lunes en la capital cruceña y provincias cercanas.

El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire informó que desde el jueves hasta el domingo la capital cruceña, la provincia Andrés Ibáñez y el Norte Integrado experimentarán temperaturas elevadas y alta humedad, lo que incrementará la sensación térmica.

El viernes se mantendrán condiciones similares, con una mínima de 24°C y una máxima de 33°C, cielos parcialmente nublados y vientos del norte con ráfagas de hasta 35 kilómetros por hora, sin precipitaciones.

Cielos cubiertos para el fin de semana

De cara al fin de semana, el sábado registrará una mínima de 23°C y una máxima de 34°C, con cielos parcialmente cubiertos y ráfagas que podrían llegar a los 40 kilómetros por hora, también sin lluvias.

El domingo, en tanto, se anticipa una mínima de 23°C y una máxima de 33°C. Los cielos estarán parcialmente cubiertos y los vientos del norte alcanzarán los 45 kilómetros por hora. Las lluvias están previstas entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, tanto en la capital cruceña como en Andrés Ibáñez y el Norte Integrado.

 

Panorama en las provincias

 

En los Valles cruceños se prevé una mínima de 12°C y una máxima de 32°C, con chubascos y lluvias tanto el viernes como el domingo.
 
En la provincia Cordillera, las temperaturas oscilarán entre 19°C y 38°C, con precipitaciones previstas para el domingo.
 
Por su parte, la Chiquitania registrará mínimas de 24°C y máximas de hasta 38°C, con chubascos y lluvias a partir del viernes.
 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD