¿Con lluvia o sol? Así estará el clima este fin de semana

El departamento de Santa Cruz vivirá jornadas marcadas por el intenso calor y la presencia de fuertes vientos del norte, mientras que las lluvias comenzarán a registrarse entre la noche del domingo y la madrugada del lunes en la capital cruceña y provincias cercanas.

El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire informó que desde el jueves hasta el domingo la capital cruceña, la provincia Andrés Ibáñez y el Norte Integrado experimentarán temperaturas elevadas y alta humedad, lo que incrementará la sensación térmica.

El viernes se mantendrán condiciones similares, con una mínima de 24°C y una máxima de 33°C, cielos parcialmente nublados y vientos del norte con ráfagas de hasta 35 kilómetros por hora, sin precipitaciones.

Cielos cubiertos para el fin de semana

De cara al fin de semana, el sábado registrará una mínima de 23°C y una máxima de 34°C, con cielos parcialmente cubiertos y ráfagas que podrían llegar a los 40 kilómetros por hora, también sin lluvias.

El domingo, en tanto, se anticipa una mínima de 23°C y una máxima de 33°C. Los cielos estarán parcialmente cubiertos y los vientos del norte alcanzarán los 45 kilómetros por hora. Las lluvias están previstas entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, tanto en la capital cruceña como en Andrés Ibáñez y el Norte Integrado.

Panorama en las provincias

En los Valles cruceños se prevé una mínima de 12°C y una máxima de 32°C, con chubascos y lluvias tanto el viernes como el domingo.

En la provincia Cordillera, las temperaturas oscilarán entre 19°C y 38°C, con precipitaciones previstas para el domingo.

Por su parte, la Chiquitania registrará mínimas de 24°C y máximas de hasta 38°C, con chubascos y lluvias a partir del viernes.

