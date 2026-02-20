TEMAS DE HOY:
“No llevo mascotas”: Así bajó un taxista a una mujer therian de su vehículo en Ecuador

El conductor pidió a la usuaria descender del vehículo tras una serie de ladridos y comportamientos caninos.

Ximena Rodriguez

19/02/2026 22:01

Ecuador

Un video captado por la cámara de seguridad de un taxi en Ecuador se ha vuelto viral tras mostrar la bizarra interacción entre un conductor y una mujer que se identifica como therian. La pasajera, quien lucía maquillaje de perro y una correa al cuello, sorprendió al chofer al responder únicamente con ladridos y gruñidos a sus preguntas iniciales.

Ante la confusión del hombre, la mujer aclaró su identidad de manera tajante: “¿Qué no está viendo que soy un perro? Soy un therian, una persona que se identifica como un animal”.

El conductor, visiblemente desconcertado, intentó razonar con ella mientras la joven insistía en que su verdadera esencia correspondía a la de un galgo español.

La tensión aumentó cuando el chofer le solicitó abandonar la unidad alegando que el servicio regular no permite el traslado de animales. “Este servicio es para personas; para animales tendría que pedir un Uber Pet”, explicó el trabajador antes de amenazar con lanzarle agua si no descendía del vehículo.

Finalmente, la joven abandonó el taxi entre ladridos y advertencias de morder al conductor, dejando tras de sí un objeto personal en el asiento trasero. El video ha acumulado miles de reproducciones, generando una ola de comentarios sobre la salud mental y los límites de las identidades alternativas en espacios públicos.

