De la agresión al consuelo: El desgarrador video de Punch, el monito viral, refugiándose en su peluche tras ser atacado

El video generó una ola de comentarios exigiendo mayores cuidados para la integración de Punch.

Milen Saavedra

19/02/2026 17:58

De la agresión al consuelo: El desgarrador video de Punch, el monito viral, refugiándose en su peluche tras ser atacado
El mundo entero tiene la mirada puesta en el Zoológico de Ishikawa, en Japón, pero esta vez no es solo por la ternura de su habitante más famoso, sino por un momento que ha roto miles de corazones. Punch, el mono huérfano que se volvió viral por no soltar a su peluche, vivió un episodio de angustia que reavivó el debate sobre su difícil integración.

Un ataque inesperado

En nuevas imágenes que ya circulan por todas las plataformas, se observa el momento en que Punch intenta interactuar con su manada. Sin embargo, lo que buscaba ser un acercamiento social terminó en violencia: un macaco de mayor tamaño atacó sorpresivamente al pequeño, lanzándolo al suelo en medio de gritos de desesperación.

La vulnerabilidad del mono bebé quedó expuesta ante el rechazo y la agresividad del grupo, recordándonos que, aunque Punch cuenta con el cariño de millones de internautas, dentro de su hábitat lucha diariamente contra la soledad y la jerarquía animal.

 

 

El peluche: Su único refugio seguro

Lo que más ha conmovido a los usuarios es la reacción inmediata de Punch tras la agresión. Sin una madre a quien acudir para buscar protección, el pequeño corrió desesperadamente hacia su peluche de compañía, aferrándose a él con todas sus fuerzas.

Para Punch, este muñeco no es solo un juguete; es su "zona segura" y la única herramienta que tiene para calmar la ansiedad de haber crecido huérfano. Las imágenes lo muestran abrazando el peluche naranja, recuperando el aliento mientras se refugia en el único objeto que le brinda la calidez que su manada aún le niega.

El video generó una ola de comentarios exigiendo mayores cuidados para la integración de Punch. Muchos destacan que el peluche se ha convertido en un símbolo de resiliencia, pero también de la tristeza que rodea a un animal que ha sustituido el contacto materno por uno de felpa.

A pesar del mal trago, Punch sigue demostrando que su voluntad de sobrevivir es inmensa. Mientras el zoológico continúa trabajando en su socialización, este pequeño guerrero nos recuerda que, a veces, un abrazo —aunque sea de un muñeco— es lo único que necesitamos para sanar.

 

