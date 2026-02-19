Memes de therians invaden las redes: ¿moda, identidad o nuevo fenómeno viral?

Desde hace varios días, las redes sociales se llenaron de escenas que parecen sacadas de un documental… pero grabadas en plena plaza o parque del barrio.

Jóvenes con máscaras de lobo, gato o zorro saltando en cuatro patas, imitando movimientos animales y adoptando comportamientos felinos comenzaron a multiplicarse en TikTok, Instagram y X. La escena se repite en distintos países de América Latina —con especial fuerza en Argentina— y ya tiene nombre: therians.

Lo que empezó como una tendencia relativamente discreta terminó convirtiéndose en un fenómeno viral. Y como suele pasar en internet, donde hay viralidad… hay memes.

¿Qué son los therians y por qué llaman tanto la atención?

El término therian proviene de la palabra en inglés therianthrope, que describe a personas que se identifican, en un plano psicológico o espiritual, con un animal no humano.

No significa que crean ser físicamente un animal, sino que sienten una conexión interna profunda con una especie específica.

Esta identidad puede expresarse de distintas maneras:

Uso de máscaras o accesorios con rasgos animales

Movimientos corporales que imitan conductas de ciertos animales

Creación de contenido digital adoptando ese rol

Aunque comunidades similares existen desde hace años en foros y espacios digitales, lo que cambió fue la visibilidad. Plataformas como TikTok potencian cualquier contenido llamativo: un video corto, con música en tendencia y buena edición, puede alcanzar millones de vistas en horas.

Cuando internet hace lo suyo: los memes

La sorpresa inicial dio paso a la creatividad colectiva. Los usuarios comenzaron a comparar los videos con escenas de El Rey León, Crepúsculo o incluso con documentales de National Geographic.

Algunos memes ironizan sobre “la evolución al revés”, otros imaginan cómo serían las clases de educación física o los recreos escolares con “modo animal activado”. También hay comparaciones con hombres lobo, cosplay improvisado y escenas épicas con música dramática de fondo.

Lo cierto es que la tendencia therian abrió debate, curiosidad y, sobre todo, una ola de humor que no deja de crecer.

En redes, la regla es clara: si algo llama la atención, se convierte en meme. Y los therians ya son oficialmente parte del universo viral.

