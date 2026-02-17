¡Ni el padre se salvó! Sacerdote termina empapado en pleno Carnaval y el video es viral

El espíritu del Carnaval no perdona jerarquías, y así quedó demostrado en un video que está arrasando en TikTok. En las imágenes, captadas a las afueras de la histórica Iglesia Santiago Apóstol de Chillogallo, al sur de Quito, Ecuador, se observa el momento exacto en que un grupo de jóvenes "embosca" a un sacerdote, dejándolo completamente empapado y cubierto de espuma.

"Permiso para mojar"

Lejos de ser un acto de vandalismo, el video tiene un trasfondo de complicidad y alegría. Fue compartido originalmente por la usuaria Sofi Monaguilla (@sofia.vega614), quien con humor tituló el clip: “¿Y a tu párroco le gusta el carnaval? Yo: pues qué te diré”.

Según explicó la joven en la descripción, se trató de una travesura autorizada. "La etapa de ser monaguill@ recomiendo no saltársela, sobre todo cuando es carnaval y el párroco te da permiso de hacer carnaval al vicario de la Parroquia. Gracias padre Rubén, gracias padre Alex", escribió, aclarando que el "blanco" del agua fue el vicario de la zona.

Reacciones encontradas

Como era de esperarse, el video no tardó en cruzar fronteras y generar todo tipo de comentarios. Mientras la mayoría de los internautas celebran la humildad y el sentido del humor de los religiosos por permitir estos momentos de sano esparcimiento con la juventud, otros más conservadores cuestionaron si se trataba de una falta de respeto al hábito.

Lo cierto es que, entre risas y huidas veloces de los responsables, el video ya acumula miles de reproducciones, convirtiéndose en uno de los momentos más pintorescos de las carnestolendas latinoamericanas de este año.

¿Y tú, te atreverías a mojar a tu párroco si él te da permiso?

