Este 17 de febrero de 2026 comienza el Año Nuevo Chino y con él se abrirá el ciclo del Caballo de Fuego, uno de los períodos más intensos y dinámicos dentro de la astrología oriental.

Este nuevo año estará marcado por la acción, la pasión, los viajes, los cambios rápidos y las decisiones importantes. Sin embargo, también puede traer estrés, impulsividad y desgaste emocional si no se administra bien la energía.

Por eso, los amuletos de la suerte vuelven a cobrar protagonismo como aliados para atraer prosperidad, protección y equilibrio personal.

¿Qué significa el Año del Caballo de Fuego?

El Caballo representa libertad, independencia y vitalidad. Al unirse con el elemento Fuego, su influencia se potencia:

Favorece los nuevos comienzos

Impulsa proyectos y viajes

Estimula el liderazgo

Aumenta la ambición

Pero también puede generar ansiedad, impulsos desmedidos y cansancio emocional.

Elegir el amuleto correcto permite canalizar esa fuerza de forma positiva y consciente.

El poder de los amuletos

Desde tiempos antiguos, los amuletos han sido considerados objetos cargados de simbolismo y energía espiritual. Su función principal es:

Proteger contra malas vibras

Atraer dinero y oportunidades

Fortalecer la autoestima

Brindar calma emocional

Pueden usarse como joyas, adornos del hogar o llevarse en la cartera o bolso.

Según la tradición, se recomienda activarlos en noches de luna llena, sosteniéndolos con ambas manos y visualizando deseos positivos.

El amuleto ideal para cada signo del zodíaco chino

Rata

Años: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Amuleto: Monedas chinas con hilo rojo

👉 Atraen estabilidad económica y prosperidad.

Búfalo / Buey

Amuleto: Obsidiana

👉 Brinda protección energética y calma interior.

Tigre

Amuleto: Ojo de tigre

👉 Potencia el coraje y la toma de decisiones.

Conejo

Amuleto: Amatista

👉 Aporta serenidad emocional y equilibrio espiritual.

Dragón

Amuleto: Dragón dorado

👉 Refuerza el liderazgo y el éxito profesional.

Serpiente

Amuleto: Jade verde

👉 Favorece la armonía, la salud y la claridad mental.

Caballo

Amuleto: Vela roja

👉 Fortalece la motivación y canaliza la pasión.

Cabra

Amuleto: Cuarzo rosa

👉 Atrae amor, compasión y estabilidad emocional.

Mono

Amuleto: Llave dorada

👉 Simboliza nuevas oportunidades y caminos abiertos.

Gallo

Amuleto: Espejo pequeño

👉 Protege contra envidia y malas energías.

Perro

Amuleto: Cruz

👉 Refuerza la paz interior y la seguridad emocional.

Cerdo / Chancho

Amuleto: Elefante con trompa hacia arriba

👉 Atrae abundancia, suerte y prosperidad.

Un año para moverse… pero con conciencia

El Caballo de Fuego invita a avanzar sin miedo, tomar riesgos y perseguir sueños. Sin embargo, también exige equilibrio, autocuidado y enfoque.

Usar el amuleto adecuado no garantiza milagros, pero sí ayuda a reforzar la confianza, la intención y la energía personal para afrontar un 2026 lleno de desafíos y oportunidades.

Mira la programación en Red Uno Play