¿Therians en Bolivia? El fenómeno que divide y sorprende en redes sociales

En los últimos años, el término “therian” ha ganado popularidad en redes sociales, especialmente en plataformas como TikTok, donde miles de usuarios comparten experiencias sobre su identidad y conexión con animales.

Esta tendencia, que mezcla espiritualidad, psicología y expresión personal, comienza a llamar la atención también en Bolivia, tras la viralización de videos que han generado debate entre internautas.

El video que encendió la polémica

En las últimas horas, un usuario compartió un video grabado en un restaurante, donde se observa a un mesero usando una máscara de zorro. Al ser consultado por el motivo, el joven respondió que se identificaba con ese animal.

Aunque muchos creen que se trata de contenido humorístico, el uso del término therian despertó la curiosidad de miles de personas, impulsando nuevamente el debate en redes.

¿Qué es ser “therian”?

La palabra therian proviene de “therianthrope” y hace referencia a personas que aseguran sentir una conexión profunda con un animal, en planos:

Espirituales

Psicológicos

Emocionales

Neurológicos

Quienes se identifican con este fenómeno explican que no creen ser literalmente animales, sino que mantienen una vida normal: estudian, trabajan y se relacionan como cualquier persona.

Su diferencia está en cómo expresan su identidad, muchas veces a través de:

Movimientos corporales

Conductas simbólicas

Uso de máscaras

Accesorios representativos

Los animales más frecuentes suelen ser lobos, gatos, perros y zorros.

Comunidades digitales y espacios de apoyo

El fenómeno comenzó a consolidarse en comunidades digitales, donde usuarios comparten historias personales, videos y experiencias. Estas plataformas les permiten encontrar validación, comprensión y apoyo.

Con el tiempo, los grupos se organizaron en foros, cuentas especializadas y encuentros virtuales, fortaleciendo su presencia en internet.

El caso que generó alarma en Argentina

La tendencia también ha generado preocupación en algunos sectores. Hace pocos días, en la ciudad de Córdoba, en Argentina, una madre denunció que un joven identificado como “therian” mordió a su hija adolescente en plena vía pública.

Según informó el diario La Nación, la joven fue abordada por un grupo que usaba máscaras de lobos y perros. Primero comenzaron a seguirla y olfatearla, lo que ella tomó como una broma, pero luego uno la mordió en el tobillo, causándole una herida.

El hecho generó alarma y reavivó el debate sobre los límites entre expresión personal y conductas inapropiadas.

Entre la identidad y la polémica

Pese a su creciente visibilidad, el fenómeno therian sigue siendo motivo de confusión y prejuicio. Para muchos, resulta difícil comprender esta forma de identificación.

Sin embargo, quienes forman parte de esta comunidad aseguran que se trata de una manera legítima de expresar su identidad, sin afectar a terceros.

Especialistas advierten que la clave está en:

El respeto mutuo

La convivencia social

El cuidado de la salud mental

El cumplimiento de normas

Una tendencia que no pasa desapercibida

Lo cierto es que los therians ya no son solo un fenómeno de internet. Su presencia comienza a sentirse en espacios públicos, centros educativos y entornos laborales, generando reacciones divididas entre curiosidad, empatía y rechazo.

Mientras algunos lo ven como una forma libre de ser, otros piden mayor orientación y límites claros.

