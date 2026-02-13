TEMAS DE HOY:
Nacionales

¿Planes para este finde? Así estará el clima en el feriado largo de Carnaval y San Valentín

El Senamhi advierte sobre lluvias, tormentas eléctricas y descenso de temperaturas en varias regiones del país durante los días festivos.

Silvia Sanchez

13/02/2026 11:25

Foto: imagen creada con IA
Bolivia

Escuchar esta nota

El fin de semana largo de Carnaval y San Valentín llegará acompañado de lluvias y cambios en el clima, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

El meteorólogo Diego Perales dio a conocer que durante los cuatro días de celebración se registrarán precipitaciones, tormentas eléctricas y un leve descenso de temperaturas en distintas regiones de Bolivia.

Lluvias y tormentas en varias regiones

De acuerdo con el pronóstico, en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Sucre se prevé:

  •  Mañanas con cielo poco nuboso

  •  Mayor nubosidad por la tarde

  •  Chubascos aislados

  •  Posibles tormentas eléctricas

“En horas de la tarde vamos a tener mayor nubosidad, por lo tanto, se esperan chubascos aislados con probables tormentas eléctricas”, explicó el pronosticador.

Alerta en el occidente: lluvias nocturnas

En los departamentos de Potosí y Oruro, el sábado se registrarán precipitaciones desde la tarde hasta la noche, con posibilidad de extenderse hasta la madrugada del domingo.

Estas condiciones estarán acompañadas por descargas eléctricas y un descenso leve en las temperaturas.

Oriente y trópico: lluvias persistentes

En el oriente del país, especialmente en Beni, el norte amazónico y el trópico cochabambino, se prevén lluvias constantes durante los días festivos.

En la ciudad de Santa Cruz también se esperan precipitaciones hasta la mañana del sábado, debido al ingreso de vientos del sur, que afectarán a zonas como Tarija y la región del Chaco Boliviano.

Mejoras desde el domingo

Según el reporte, el domingo se registrará una mejora en el clima:

  •  Ascenso de temperaturas

  •  Menor nubosidad

  •  Disminución de lluvias

Esto permitirá un cierre más estable del feriado largo.

Recomendaciones para la población

Desde el Senamhi recomendaron a la población tomar previsiones, especialmente para quienes participen en actividades al aire libre y entradas folclóricas.

Se aconseja:

  • Llevar paraguas o impermeable

  • Abrigarse en zonas frías

  • Evitar zonas abiertas durante tormentas

  • Conducir con precaución en carreteras mojadas

Fiesta, amor y precaución

Este fin de semana combinará celebración, romance y clima inestable. Aunque el Carnaval y San Valentín prometen alegría, el tiempo obligará a muchos a modificar sus planes.

Una vez más, la recomendación es clara: disfrutar, pero con responsabilidad y previsión.

