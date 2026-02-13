Del festejo a la patrulla: comadres son trasladadas por la Policía y el video se hace viral

Una escena inesperada registrada en video se volvió tendencia en redes sociales, luego de mostrar a una patrulla de la Policía Boliviana trasladando a varias mujeres momentos después de la celebración del tradicional Jueves de Comadres.

El hecho, ocurrido en Tarija, por la vestimenta de las comadres, generó sorpresa, curiosidad y diversas reacciones entre los internautas.

Las imágenes que sorprendieron en redes

En el video, que circula ampliamente en plataformas digitales, se observa a varias mujeres en la parte trasera de un vehículo policial mientras este recorre la vía pública.

Algunas aparecen sonrientes, otras visiblemente cansadas, lo que despertó interrogantes sobre las circunstancias del traslado.

La grabación se difundió rápidamente, acumulando miles de reproducciones y comentarios.

Hasta el momento, no existe un informe oficial que explique las razones del traslado.

Entre las hipótesis que manejan usuarios en redes se mencionan:

Medida preventiva por seguridad

Apoyo tras una emergencia

Exceso en el consumo de alcohol

Intervención por orden público

Sin embargo, ninguna versión ha sido confirmada oficialmente.

Jueves de Comadres: tradición y celebración

El Jueves de Comadres es una de las festividades más importantes del Carnaval, caracterizada por la confraternización, regalos, música y encuentros entre amigas y familiares.

Cada año, miles de mujeres participan en actividades públicas y privadas, lo que también implica un despliegue especial de seguridad.

Una imagen que dio la vuelta al país

Lo ocurrido demuestra cómo, en tiempos digitales, una escena cotidiana puede convertirse en noticia nacional en cuestión de minutos.

