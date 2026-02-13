Subnacionales 2026: Rafael Quinteros apuesta por una revolución eléctrica y "sacudir" la crisis económica del municipio cruceño

Rafael Quinteros, candidato a la Alcaldía de Santa Cruz por el PDC, presentó un plan de gobierno enfocado en la periferia y la modernización tecnológica. El abogado de 52 años busca generar un cambio que alcance prioritariamente a los distritos más alejados, como la Villa Primero de Mayo, el Plan Tres Mil y la Pampa de la Isla.

La propuesta estrella del candidato es la implementación de una red de buses eléctricos para sustituir el sistema convencional y mitigar la crisis económica actual. Según Quinteros, estas unidades con tecnología china llegarán en dos meses, permitiendo reducir el pasaje a Bs. 2 y garantizando gratuidad para niños, discapacitados y personas de la tercera edad.

“Queremos un cambio real que llegue a los distritos que están fuera del octavo anillo”, afirmó el candidato al referirse a la necesidad de renovar el transporte público con vehículos de baterías de litio.

Estas unidades, valoradas desde los $50.000, no requieren cambio de aceite y se cargarían mediante paneles solares o líneas verdes en surtidores expropiados para tal fin.

En el ámbito financiero, Quinteros lanzó una dura advertencia sobre el estado de las arcas municipales al denunciar un déficit de casi 3.000 millones de bolivianos.

"El nuevo alcalde va a entrar a un municipio quebrado", sentenció el candidato, quien atribuye esta situación a la mala administración y a negocios irregulares en sectores como el de la basura.

Respecto al sistema de salud, el experto en gestión hospitalaria criticó que actualmente existan más administrativos que personal médico en los centros municipales. La estrategia del PDC contempla alianzas público-privadas para resolver la falta de insumos, bajo la premisa de que no sirve de nada una consulta médica si el paciente no recibe medicamentos.

Finalmente, el candidato subrayó su compromiso con la seguridad jurídica de los mercados y la atracción de recursos externos para sanear la economía local. Con una maestría en administración de justicia, Quinteros aspira a que su gestión sea recordada por la eficiencia y la erradicación de la corrupción en Santa Cruz de la Sierra.

