Subnacionales 2026: El plan de Marinkovic para una Santa Cruz autónoma y productiva

El candidato propone manejar la currícula educativa, crear una policía departamental y reactivar grandes proyectos como Rosita y el Mutún.

Ximena Rodriguez

10/02/2026 23:52

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Branko Marinkovic, ingeniero y empresario con amplia trayectoria gremial, presentó su candidatura a la Gobernación de Santa Cruz bajo una visión de modernización económica. “Voy a ser el gobernador de Santa Cruz para que dé el paso que necesita, ese crecimiento que tuvimos y que nos paró el MAS durante 20 años”, afirmó el exministro.

El plan de gestión prioriza la integración vial y la certidumbre para el sector agroindustrial a través de la Comisión Agraria Departamental.

Sobre este pilar, Marinkovic aseguró: “Tengo la plena seguridad de que con eso le vamos a dar la seguridad jurídica que necesitan los productores para invertir y dormir tranquilos”.

En cuanto a la soberanía regional, el candidato propone que la Gobernación asuma el control de la currícula educativa y la gestión hospitalaria. “No podemos depender de La Paz para tomar decisiones; queremos competencias en carreteras, hospitales y yo me hago cargo”, enfatizó durante su intervención.

Respecto a la seguridad ciudadana, plantea un modelo de descentralización policial similar al sistema estadounidense para combatir el crimen local. Marinkovic explicó que “tiene que haber policía departamental”, aclarando que la institución nacional debe coexistir bajo nuevas dinámicas de mando regional.

Sobre los grandes proyectos estratégicos, el aspirante señaló que la industrialización del Mutún y el proyecto Rosita deben concretarse mediante la inversión privada.

“Hay un sinfín de financiamiento, hay que hablar con la UE y con JICA porque no podemos quedarnos en que no hay plata”, sostuvo frente a la crisis económica.

Finalmente, el candidato abordó la necesidad de superar la polarización política para enfocarse en los problemas estructurales de la población cruceña. “La época de pelea con el MAS ya pasó; la gente necesita educación, salud y empleo”, concluyó.

 

