Con mensaje de unidad, Juan Pablo Velasco y Medrano oficializan alianza

Este lunes, en la plaza 24 de Septiembre, Juan Pablo Velasco y Juan Carlos Medrano oficializaron su alianza política con miras a las elecciones subnacionales 2026, en las que Velasco participa como candidato a la Gobernación de Santa Cruz.

El acto se desarrolló en el centro cruceño, donde ambos líderes, acompañados por dirigentes y simpatizantes, sellaron públicamente el acuerdo político.

Durante su intervención, Velasco afirmó: “Santa Cruz es de todos y juntos vamos a recuperar la grandeza de la Gobernación”.

Por su parte, Medrano se refirió a su inhabilitación y anunció su respaldo a la candidatura. “Nos inhabilitaron injustamente, pero encontramos una persona con la que compartimos los ideales, con quien vamos a luchar por Santa Cruz y defenderla, y vamos a sacar la corrupción de la Gobernación”, expresó.

“Vamos a devolver la Gobernación a todos los cruceños. Es importante apoyar a JP, un líder nuevo”, añadió.

Cabe recordar que Medrano quedó inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y posteriormente la decisión fue ratificada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, lo que dejó sin efecto su candidatura.

En el acto también participó Jorge “Tuto” Quiroga, jefe de la alianza Libre, quien destacó el respaldo de Medrano. “Agradecido con Juan Carlos porque aprendimos y valoramos lo que es su entrega por Santa Cruz y su trabajo que ha hecho acá, y la injusticia que se perpetró en contra de él”, manifestó.

Con este acuerdo, el escenario político rumbo a las subnacionales 2026 comienza a reconfigurarse en el departamento.

