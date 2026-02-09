Inician paro indefinido en la Terminal Bimodal y suspenden salidas de buses

La Terminal Bimodal de Santa Cruz, este lunes al final del día, está bajo una estricta medida de presión que ha paralizado todas las salidas interdepartamentales e interprovinciales. Cientos de pasajeros permanecen varados en los pasillos mientras las empresas mantienen sus ventanillas cerradas de forma estricta.

Tras un congreso realizado a las 10:00 a.m., los sectores involucrados determinaron radicalizar sus acciones ante la falta de respuestas del Gobierno central. "Nuestro primer voto resolutivo era esperar que el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, baje y podamos conversar sobre el nuevo director", señaló la dirigencia de los boleteros.

La movilización exige la destitución inmediata de la actual autoridad de la terminal y la resolución de seis puntos conflictivos.

El sector advirtió que mantendrán vigilias permanentes para evitar la venta clandestina de pasajes en las cercanías del recinto. Finalmente, la dirigencia sentenció que "mañana tampoco habrá pasajes" y que, pese a las disculpas ofrecidas a la población, el perjuicio es necesario para alcanzar un bienestar común.

