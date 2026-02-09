TEMAS DE HOY:
Lucha contra el narcotráfico Accidente Villa Fátima accidente de tránsito

30ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Inician paro indefinido en la Terminal Bimodal y suspenden salidas de buses

Cientos de pasajeros quedan varados mientras las empresas suspenden la venta de pasajes interdepartamentales.

Ximena Rodriguez

09/02/2026 19:33

Terminal Bimodal de Santa Cruz. Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

La Terminal Bimodal de Santa Cruz, este lunes al final del día, está bajo una estricta medida de presión que ha paralizado todas las salidas interdepartamentales e interprovinciales. Cientos de pasajeros permanecen varados en los pasillos mientras las empresas mantienen sus ventanillas cerradas de forma estricta.

Tras un congreso realizado a las 10:00 a.m., los sectores involucrados determinaron radicalizar sus acciones ante la falta de respuestas del Gobierno central. "Nuestro primer voto resolutivo era esperar que el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, baje y podamos conversar sobre el nuevo director", señaló la dirigencia de los boleteros.

La movilización exige la destitución inmediata de la actual autoridad de la terminal y la resolución de seis puntos conflictivos.

El sector advirtió que mantendrán vigilias permanentes para evitar la venta clandestina de pasajes en las cercanías del recinto. Finalmente, la dirigencia sentenció que "mañana tampoco habrá pasajes" y que, pese a las disculpas ofrecidas a la población, el perjuicio es necesario para alcanzar un bienestar común.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD