Un impactante video de seguridad dio la vuelta al mundo tras registrar el momento en que una mujer embarazada de 24 años fue atacada a tiros en plena vía pública. El incidente ocurrió la mañana del pasado sábado en la Avenida Tancredo Neves, en el estado de Goiás, tras un altercado que comenzó por un contacto físico no consentido.

Según el reporte de las autoridades locales y el testimonio de la víctima, el agresor —quien llegó al lugar en un vehículo— se acercó a la joven y le puso la mano en la cara. Ante este gesto de acoso, la mujer, que se encontraba en su bicicleta frente a un establecimiento nocturno, reaccionó arrojándole el contenido de su bebida al hombre.

La respuesta del sujeto fue de una violencia desmedida: El hombre comenzó a golpearla, llegando incluso a propinarle culatazos con un arma de fuego. Segundos después, el agresor accionó el arma, impactando a la joven directamente en el tórax. Usuarios en redes sociales han manifestado su indignación ante la aparente pasividad de los testigos que presenciaron la escena.

Estado de salud: Una vida en riesgo

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Estatal de Itumbiara São Marcos. Aunque los reportes más recientes indican que se encuentra estable y consciente, el panorama para su embarazo de 19 semanas es desolador.

"Hablamos con la víctima y está consciente, pero el jefe policial ha confirmado que, debido a la gravedad de las heridas de bala en el torso, es muy probable que el embarazo no progrese", informaron fuentes ligadas a la investigación.

El Grupo de Investigación de Homicidios (GIH) ya ha identificado al atacante, un hombre de 31 años con antecedentes por narcotráfico. En el lugar de los hechos, la policía científica recolectó cápsulas de munición calibre 9 mm. Se espera que en las próximas horas se emita una orden de prisión preventiva para el sujeto, cuya identidad podría ser revelada públicamente para facilitar su captura.

Con información de g1, Portal 6 y Terra MT.

Mira la programación en Red Uno Play