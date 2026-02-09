Hoy se definirán los protocolos del seguro por combustible, según Medinaceli

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) activará este lunes los protocolos de la póliza del seguro que cubre toda su cadena productiva, con el objetivo de resarcir los daños técnicos identificados en vehículos derivados de problemas puntuales en el suministro de combustible desestabilizado.

“Toda la cadena productiva que tiene YPFB desde el almacenamiento hasta la puesta en la estación de servicio tiene un seguro. Entonces hoy (lunes) se está activando el seguro para identificar los daños”, anunció el diputado del PDC, Alejandro Medinaceli.

Explicó que, tras detectar el inconveniente técnico, YPFB procedió de inmediato al aislamiento del combustible y a la limpieza profunda de tanques y estaciones de servicio involucradas, pero aclaró que la afectación no es de alcance nacional, sino que se circunscribe a dos tanques específicos en las regiones de Santa Cruz y Beni.

Agregó que la aseguradora, determinará durante esta jornada los pasos que deben seguir los conductores afectados. El mecanismo funcionará de manera similar a un seguro automotriz convencional:

"No se entregará dinero en efectivo a los damnificados. La aseguradora dispone de talleres autorizados que identifican el daño y asumen la reparación total, garantizando la transparencia y la solución técnica del problema", señaló el legislador.

Medinaceli dijo que cada caso será sometido a un riguroso peritaje técnico en los talleres autorizados.

Se espera que en las próximas horas la empresa aseguradora brinde los detalles finales sobre los puntos de atención y los requisitos documentales para que los propietarios puedan acogerse al beneficio de reparación.

Mira la programación en Red Uno Play