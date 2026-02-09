Asesinan a un menor de 14 años en San Ramón: Policía maneja dos hipótesis del hecho

Un menor de 14 años fue asesinado a tiros dentro de su vivienda en el municipio de San Ramón, Beni. Dos sujetos encapuchados irrumpieron en el domicilio y lo acribillaron, en un hecho que la Policía investiga bajo dos hipótesis.

El comandante departamental de la Policía del Beni, coronel Iván Bernal Salazar, informó que el hecho ocurrió alrededor de las 19:30, cuando dos sujetos con el rostro cubierto ingresaron de forma violenta al domicilio del menor y dispararon en al menos siete ocasiones con armas de grueso calibre.

“Se está manejando, a través de las diversas actuaciones investigativas, dos hipótesis”, explicó la autoridad policial.

La primera hipótesis señala que los atacantes habrían llegado al lugar en busca de otra persona. Al no encontrarla, presuntamente victimaron al menor como una advertencia.

“Los autores del hecho se habían constituido al domicilio en busca de una persona X, pero al no encontrarla habrían victimado al menor, vale decir, como un aviso”, indicó Bernal.

La segunda línea investigativa apunta a una posible confusión de identidad. Sin embargo, el comandante señaló que la primera hipótesis es la más fortalecida, debido a que el tío de la víctima no ha podido ser ubicado hasta el momento en la localidad.

La Policía realizó el secuestro de un bolsón en el interior del inmueble, donde se encontraron proyectiles calibre 9 milímetros y 38. Este hallazgo hace presumir que el familiar estaría vinculado a actividades relacionadas con el narcotráfico, aunque oficialmente no registra antecedentes.

“Se están realizando las investigaciones pertinentes para establecer este y otras circunstancias que puedan ayudar a esclarecer los hechos”, sostuvo el comandante.

En cuanto a los autores, se presume que participaron dos personas, quienes tras cometer el crimen huyeron en un vehículo con rumbo desconocido. La Policía no descarta que se hayan refugiado en zonas de difícil acceso.

Por otro lado, el fiscal departamental informó que no se pudo realizar la autopsia de ley debido a la negativa de la familia. Según el comandante, los familiares se han rehusado a proporcionar información clave para la investigación, aunque la madre del menor brindó algunos datos sobre las características del vehículo en el que se movilizaban los atacantes.

