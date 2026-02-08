La Fiscalía del Beni abrió una investigación por el asesinato de un menor en San Ramón

El Ministerio Público del Beni inició una investigación por el delito de asesinato tras la muerte de un adolescente de 14 años, identificado con las iniciales L.A.M.A., quien perdió la vida la noche del 6 de febrero de 2026 en el municipio de San Ramón, provincia Mamoré.

El Fiscal Departamental del Beni, Alexander Mendoza Santeyana, informó que, tras conocerse el hecho, se activaron de inmediato las acciones investigativas para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los presuntos responsables.

“Una vez conocido el hecho, se procedió de inmediato a recopilar elementos probatorios; se establece como causa de muerte hemorragia aguda a causa de impactos de bala”, señaló la autoridad.

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho ocurrió en un domicilio particular. Hasta el lugar se trasladaron fiscales asignados al caso, Cristian Mauricio Orellana y Carlos Alipaz, junto con personal del Ministerio Público y el médico forense, quienes viajaron desde la ciudad de Trinidad para realizar las primeras actuaciones investigativas.

En la escena se realizó el levantamiento legal del cuerpo y se recolectaron indicios materiales, entre ellos casquillos de arma de fuego, que serán sometidos a pericias dentro del proceso. Asimismo, se procedió a la identificación formal de la víctima y al registro de evidencias que permitan reconstruir lo sucedido.

