Tormentas eléctricas, lluvias y temperaturas elevadas marcarán el clima de este domingo en Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anticipa un domingo 8 de febrero con condiciones climáticas variables en gran parte del país, caracterizadas por tormentas eléctricas, precipitaciones y temperaturas elevadas. La entidad recomienda a la población tomar precauciones ante los cambios bruscos del tiempo, especialmente durante la tarde y noche.

Occidente con inestabilidad

En el occidente boliviano se prevé una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica. En La Paz, las temperaturas oscilarán entre 8°C y 23°C. La mañana presentará cielos parcialmente despejados, pero por la tarde se esperan tormentas eléctricas, mientras que en la noche aumentará la nubosidad.

El Alto registrará mínimas de 6°C y máximas de 17°C, con lluvias acompañadas de tormentas eléctricas durante la tarde.

En Oruro, el día iniciará despejado, pero hacia la tarde se prevén tormentas eléctricas, con temperaturas entre 6°C y 21°C.

Por su parte, Potosí tendrá un panorama mayormente nublado, con lluvias vespertinas y valores térmicos que variarán entre 7°C y 20°C.

Valles con calor y lluvias dispersas

En la región de los Valles, el clima combinará calor y precipitaciones aisladas. Cochabamba tendrá temperaturas entre 14°C y 31°C, con lluvias en la mañana y cielo parcialmente nublado durante la noche.

En Sucre, la jornada será más estable, con cielos despejados durante el día y parcialmente nublados en la noche, y temperaturas entre 14°C y 27°C.

Mientras tanto, Tarija iniciará el día con cielo despejado, pero en la tarde aumentará la nubosidad y se presentarán lluvias con tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre 17°C y 29°C.

Oriente con altas temperaturas

En el oriente del país persistirán las temperaturas elevadas, junto con probabilidad de lluvias.

Santa Cruz de la Sierra registrará entre 24°C y 35°C, con cielo nublado y precipitaciones previstas para la noche.

En el norte amazónico, Cobija tendrá mínimas de 23°C y máximas de 31°C, con cielos nubosos y posibles lluvias durante la mañana y la tarde.

Finalmente, Trinidad, Beni presentará temperaturas entre 23°C y 32°C, cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias en la mañana y la noche, además de tormentas eléctricas durante la tarde.

