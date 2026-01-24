¿Paraguas o bloqueador? El clima inestable marcará este sábado en las principales ciudades del país

Las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán este sábado 24 de enero un clima inestable, caracterizado por cielos nubosos y posibles lluvias en varias regiones del país, de acuerdo con el reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

En el eje occidental, La Paz tendrá lluvias durante la mañana, con temperaturas que oscilarán entre 8 °C y 21 °C. En El Alto se prevén condiciones similares, con una mínima de 6 °C y una máxima de 17 °C, además de precipitaciones previstas para horas de la tarde.

Oruro amanecerá con cielo parcialmente nublado y presentará posibles lluvias por la tarde, con temperaturas entre 4 °C y 13 °C. En tanto, Potosí registrará cielos nublados durante gran parte de la jornada, con tormentas eléctricas en la mañana y la tarde, y temperaturas que variarán entre 6 °C y 20 °C.

En la región central, Cochabamba tendrá cielos parcialmente nubosos, con lluvias previstas durante la mañana y la noche. La temperatura mínima será de 13 °C y la máxima alcanzará los 26 °C. Por su parte, Sucre presentará un clima más estable, con temperaturas entre 16 °C y 30 °C, sin probabilidad de lluvias.

Al sur del país, Tarija iniciará el día con cielo despejado; sin embargo, por la tarde se espera un incremento de la nubosidad y posibles lluvias durante la noche. Las temperaturas oscilarán entre 12 °C y 24 °C.

En el norte amazónico, Cobija registrará altas temperaturas, entre 22 °C y 32 °C, con probabilidad de lluvias. En Trinidad, departamento del Beni, se prevén cielos parcialmente nublados, con posibles precipitaciones y temperaturas que irán de 24 °C a 35 °C.

Finalmente, en Santa Cruz de la Sierra se espera un día poco nuboso, con temperaturas elevadas que oscilarán entre 23 °C y 36 °C, sin probabilidad de lluvias.

