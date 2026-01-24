TEMAS DE HOY:
¿Paraguas o bloqueador? El clima inestable marcará este sábado en las principales ciudades del país

¡Atención! Según el Senamhi, las principales ciudades capitales de Bolivia enfrentarán una jornada de clima inestable, con lluvias previstas en varias regiones del país. Revisa a continuación el reporte completo y prepárate antes de salir.

Charles Muñoz Flores

24/01/2026 7:54

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán este sábado 24 de enero un clima inestable, caracterizado por cielos nubosos y posibles lluvias en varias regiones del país, de acuerdo con el reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

En el eje occidental, La Paz tendrá lluvias durante la mañana, con temperaturas que oscilarán entre 8 °C y 21 °C. En El Alto se prevén condiciones similares, con una mínima de 6 °C y una máxima de 17 °C, además de precipitaciones previstas para horas de la tarde.

Oruro amanecerá con cielo parcialmente nublado y presentará posibles lluvias por la tarde, con temperaturas entre 4 °C y 13 °C. En tanto, Potosí registrará cielos nublados durante gran parte de la jornada, con tormentas eléctricas en la mañana y la tarde, y temperaturas que variarán entre 6 °C y 20 °C.

En la región central, Cochabamba tendrá cielos parcialmente nubosos, con lluvias previstas durante la mañana y la noche. La temperatura mínima será de 13 °C y la máxima alcanzará los 26 °C. Por su parte, Sucre presentará un clima más estable, con temperaturas entre 16 °C y 30 °C, sin probabilidad de lluvias.

Al sur del país, Tarija iniciará el día con cielo despejado; sin embargo, por la tarde se espera un incremento de la nubosidad y posibles lluvias durante la noche. Las temperaturas oscilarán entre 12 °C y 24 °C.

En el norte amazónico, Cobija registrará altas temperaturas, entre 22 °C y 32 °C, con probabilidad de lluvias. En Trinidad, departamento del Beni, se prevén cielos parcialmente nublados, con posibles precipitaciones y temperaturas que irán de 24 °C a 35 °C.

Finalmente, en Santa Cruz de la Sierra se espera un día poco nuboso, con temperaturas elevadas que oscilarán entre 23 °C y 36 °C, sin probabilidad de lluvias.

