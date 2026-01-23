TEMAS DE HOY:
¡Atención, viajeros! Así está el estado de las carreteras en Santa Cruz durante el feriado largo

Durante este feriado largo, se espera un aumento significativo del tráfico en zonas turísticas y rutas principales.

Charles Muñoz Flores

23/01/2026 14:38

Feriado largo: así está el estado de las carreteras en Santa Cruz. FOTO: Captura de pantalla.
Santa Cruz, Bolivia

En este feriado largo, miles de viajeros se preparan para recorrer las principales rutas del departamento. Según el Servicio Departamental de Caminos (Sedcam), la mayoría de las carreteras se encuentran transitables, aunque se recomienda extremar precauciones en ciertas zonas.

Jairo Guiteras, director del Sedcam, informó que las rutas departamentales en general presentan condiciones aptas para el tránsito, pero advirtió sobre la inestabilidad y deslizamientos ocasionales en la ruta hacia los Valles cruceños, especialmente en las provincias de Vallegrande, Florida y Manuel María Caballero.

“Estas áreas, debido a su geografía, son propensas a derrumbes, por lo que los viajeros deben conducir con precaución”, señaló.

 

 

Por su parte, la ruta hacia San Matías también registra algunos inconvenientes, aunque los trabajos de emergencia están siendo atendidos. Sedcam habilita vías alternas y llama a los conductores a respetar las señalizaciones y manejar con prudencia.

Durante este feriado largo, se espera un aumento significativo del tráfico en zonas turísticas y rutas principales. Las autoridades recomiendan planificar los viajes con antelación, respetar los límites de velocidad y estar atentos a las actualizaciones sobre el estado de las carreteras.

“Es importante recordar que, aunque la mayoría de las carreteras están en buen estado, la seguridad de los conductores y pasajeros depende de la precaución y la atención en tramos inestables”, concluyó Guiteras.

 

