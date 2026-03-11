¿Tuviste chikungunya?: El 75% de los pacientes puede desarrollar artritis crónica

El rastro que deja el chikungunya en el organismo es más profundo de lo que se creía, pues hasta el 75% de los afectados desarrolla artritis crónica. Esta cifra revela que la gran mayoría de los pacientes enfrentará complicaciones articulares mucho después de superar la infección inicial.

El infectólogo Juan Saavedra explica que la presentación clínica incluye fiebre, dolores musculares y una artritis aguda muy severa. Según el especialista, las articulaciones aumentan de volumen y duelen tanto que la persona no puede vestirse, alimentarse ni peinarse sola.

Ante esta situación, el paciente requiere un tratamiento antiinflamatorio inmediato para mitigar el impacto en sus extremidades.

Sin embargo, Saavedra advierte que en el 75% de los casos el daño persiste y se convierte en un cuadro de artritis crónica.

Esta secuela se traduce en dolor articular y serias dificultades para mover las manos y los pies durante meses o incluso años. "Lo que se sabe hasta ahora es que es un solo virus", señala el experto respecto a la naturaleza de la enfermedad.

En términos de inmunidad, Saavedra aclara que la persona que se infecta, teóricamente, no volverá a desarrollar la enfermedad en el futuro. El cuerpo desarrolla anticuerpos permanentes que lo protegen si ocurre un nuevo encuentro con el virus más adelante.

Mira la programación en Red Uno Play