Experto advierte que trastornos de personalidad influyen en crímenes violentos

El incremento de hechos violentos en el país, como feminicidios y crímenes contra menores, genera preocupación en la población y abre el debate sobre los factores que llevan a una persona a cometer delitos de extrema violencia. El criminólogo Emilio Vizcarra explicó que existen diversos elementos sociales y psicológicos que pueden influir en este tipo de conductas.

“El índice de delitos ha subido bastante. Hay una gama de delitos como violaciones, tráfico de drogas y otros que han alertado a la sociedad”, afirmó el especialista, quien también señaló que el crecimiento poblacional y la falta de políticas preventivas inciden en esta problemática.

Según Vizcarra, en Bolivia todavía no existe una política criminal sólida que permita identificar factores de riesgo o prevenir conductas violentas mediante estudios especializados.

El criminólogo explicó que uno de los principios más conocidos en esta disciplina indica que los crímenes más violentos suelen ser cometidos por personas cercanas a la víctima.

“En criminología tenemos un axioma que dice: cuanto más violento es el crimen, más cercano es el autor. Eso se ha comprobado en muchos perfiles criminales”, señaló.

Este patrón se refleja especialmente en casos de feminicidio, donde en la mayoría de los hechos el agresor mantiene o mantenía una relación con la víctima.

Vizcarra también se refirió a los crímenes de extrema violencia, señalando que en algunos casos los agresores presentan rasgos psicopáticos. Estos perfiles representan un riesgo para la sociedad y que, a diferencia de otras condiciones, la psicopatía no tiene un tratamiento definitivo.

El criminólogo lamentó que en Bolivia aún existan pocos estudios especializados sobre perfiles criminales y comportamiento psicopático, lo que dificulta la implementación de estrategias efectivas de prevención.

