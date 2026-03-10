Productores del Beni respaldan bloqueo en Yapacaní y exigen frenar importación de arroz

El presidente de la Asociación de Productores Arroceros del departamento del Beni, David Pérez, expresó su respaldo a las medidas de presión que mantienen productores en el puente de Yapacaní y afirmó que el sector está preocupado por la falta de cumplimiento de compromisos asumidos por el Gobierno.

Pérez señaló que el sector productivo sostuvo varias reuniones con autoridades desde diciembre; sin embargo, aseguró que los acuerdos firmados no se han cumplido, lo que generó malestar entre los productores.

“Se alcanzaron diferentes compromisos y actas con el Gobierno, pero no se han cumplido. Eso ha llevado a que hoy tengamos un bloqueo en Yapacaní por productores de la zona y también en San Juan”, manifestó.

El dirigente explicó que una de las principales demandas del sector arrocero es la regulación de la importación de arroz, tanto legal como de contrabando, que —según indicó— está afectando la comercialización del producto nacional.

“Tenemos una importación de arroz legal y también de contrabando que llena el mercado y la producción nacional no puede salir. Incluso se cambian las bolsas y se vende como arroz nacional”, denunció.

Pérez remarcó que actualmente el arroz importado ingresa al país con arancel cero, lo que obliga a los productores bolivianos a competir en condiciones desiguales con mercados externos.

“Hoy la importación de arroz tiene arancel cero y eso nos pone a competir con otros países, perjudicando al productor que es el que menos gana”, sostuvo.

El dirigente también indicó que el sector espera que en las reuniones programadas con autoridades se presenten soluciones concretas y decisiones definitivas para atender el pliego petitorio presentado por los productores de arroz y soya.

Asimismo, advirtió que el bloqueo podría levantarse si el Gobierno atiende las demandas del sector y se concretan acuerdos que protejan la producción nacional.

“Esperamos llegar a soluciones en las próximas horas para poder levantar el bloqueo. Nuestros productores están desesperados porque, si esta situación continúa, el próximo año no van a poder sembrar”, afirmó.

Los productores mantienen bloqueado el puente de Yapacaní, en la carretera que conecta Santa Cruz con Cochabamba, mientras aguardan resultados de las negociaciones con el Gobierno.

Mira la programación en Red Uno Play