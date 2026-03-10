Vecinos de El Alto denuncian escasez de medicamentos en centro de salud

Vecinos de la zona Cosmos 79 de la ciudad de El Alto denunciaron la falta de medicamentos en el centro de salud de primer nivel que atiende a este sector de la ciudad, situación que mantiene en estado de emergencia a la comunidad debido a que los pacientes deben adquirir sus tratamientos en farmacias particulares.

El dirigente vecinal Rolando Quispe manifestó su preocupación por la ausencia de fármacos y exigió a las autoridades municipales la reposición inmediata de los insumos médicos, debido a que este establecimiento atiende a miles de personas de distintos barrios.

“Muy preocupado como presidente de la urbanización Cosmos 79 del distrito municipal número tres. En este centro de salud de primer nivel ya no hay medicamentos, señores. Exigimos al Gobierno Municipal que nos pueda dar de una vez la dotación y distribución de medicamentos de manera inmediata”, expresó.

Según el dirigente, el centro de salud no solo atiende a los habitantes de la zona, sino también a vecinos de otros distritos y barrios cercanos, lo que incrementa la demanda de atención médica.

“Este centro de salud aglutina más de 20.000 pacientes, también atiende al distrito tres, al distrito municipal número cuatro y a más de 30 zonas. Un solo centro de salud para toda esta población”, afirmó.

Quispe señaló que la falta de medicamentos se arrastra desde hace varios meses, lo que ha generado malestar entre los vecinos.

Los pacientes también confirmaron que, tras recibir atención médica, se les entrega una receta, pero la farmacia del establecimiento no cuenta con la mayoría de los fármacos.

“Nos dan la receta como lo ve, pero no hay medicamento. Nos dicen ‘esto nomás hay, no nos han dotado’, entonces nos mandan a comprar a una farmacia afuera”, relató una vecina que acudió al centro de salud.

La situación afecta principalmente a familias de escasos recursos que deben conseguir dinero para continuar con sus tratamientos.

Ante esta situación, los vecinos anunciaron que permanecerán movilizados y realizarán un mitin de protesta en el lugar hasta obtener una respuesta de las autoridades municipales y garantizar la provisión de medicamentos para la población.

