TED de Santa Cruz sorteará hoy el orden de candidatos para el debate a la Gobernación

El Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED) realizará la tarde de este martes el sorteo para definir la ubicación que tendrán los candidatos a la Gobernación durante el debate previsto para este miércoles 11 de marzo a las 21:00.

La actividad permitirá establecer el orden y la posición que ocupará cada postulante en el escenario del debate, en el que se espera la participación de los principales aspirantes a la Gobernación de Santa Cruz.

De acuerdo con el TED, cada candidato tendrá un determinado tiempo para explicar, con ejes temáticos, su propuesta en el ámbito departamental o municipal, dependiendo al cargo que postula.

Ayer, en el TED los delegados de las organizaciones políticas sostuvieron una reunión con los vocales electorales y recibieron una explicación sobre la metodología y los ejes temáticos del debate.

Para este debate, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral han definido tres ejes temáticos principales: desarrollo humano, desarrollo autonómico y desarrollo económico productivo.

Gustavo Ávila, presidente del TSE, dijo que los debates se van a realizar en todo el territorio nacional, para ello cada tribunal departamental está realizando las reuniones y los sorteos de ubicación y que para estos debates ya han confirmado el 97% de los candidatos.

