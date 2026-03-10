Elecciones subnacionales 2026: TSE estima que los resultados preliminares se conozcan a las 21:00 horas

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que los resultados preliminares de las elecciones subnacionales podrían comenzar a conocerse la misma noche de la jornada electoral, gracias al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre).

Según explicó la autoridad, el órgano electoral ya realizó tres pruebas internas del sistema y se alista para ejecutar dos simulacros generales, con el objetivo de garantizar que el conteo rápido funcione con normalidad el día de la votación.

Ávila señaló que el cronograma dependerá en gran medida de la instalación oportuna de las mesas de sufragio. Si los jurados electorales instalan las mesas a las 08:00 y cierran la votación a las 16:00, el país podría comenzar a conocer los primeros resultados preliminares alrededor de las 19:00 o 19:30.

“Si las mesas se instalan a las 8 de la mañana y cierran a las 4 de la tarde, los primeros resultados preliminares podrían conocerse alrededor de las 19:00 o 19:30”. Gustavo Ávila, presidente del TSE.

La proyección del TSE es que cerca de las 21:00 se tenga más del 90% de los resultados preliminares transmitidos mediante el Sirepre.

El sistema será administrado directamente por el Tribunal Supremo Electoral, con apoyo del Servicio de Registro Cívico (Sereci) y del equipo técnico de tecnologías del órgano electoral, encargado de recibir y procesar la información enviada desde los recintos de votación.

La autoridad recordó que el Sirepre solo ofrece resultados preliminares, mientras que el cómputo oficial continuará realizándose posteriormente en los tribunales electorales departamentales conforme establece la normativa electoral.

