Triplete de Fede Valverde pone al Real Madrid 3-0 al descanso ante el Manchester City

Real Madrid se impone parcialmente por 3-0 gracias a los goles anotados por Valverde a los minutos 20, 27 y 42 del primer tiempo, en el duelo que se disputa en el Estadio Santiago Bernabéu.

El mediocampista uruguayo firmó así el primer triplete de su carrera profesional, en una noche que lo tiene como la gran figura del encuentro.

El partido comenzó con mayor iniciativa del equipo dirigido por Pep Guardiola, que generó aproximaciones en campo rival, aunque sin lograr concretar remates claros dentro del área.

Sin embargo, el Real Madrid aprovechó su efectividad ofensiva y, con tres golpes consecutivos de Valverde, logró tomar una amplia ventaja antes del descanso en este compromiso correspondiente a los octavos de final del torneo continental.

Triplete de Valverde pone al Real Madrid 3-0 al descanso ante el City.

