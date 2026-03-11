Nuevo movimiento del dólar paralelo en Bolivia: estas son las cifras del miércoles

El dólar en el mercado paralelo boliviano registró este miércoles 11 de marzo una ligera variación al alza, según datos publicados por plataformas que monitorean la cotización de la divisa fuera del sistema financiero oficial.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, el dólar se cotiza en Bs 9,31 para la compra y Bs 9,25 para la venta, lo que representa un pequeño ajuste respecto al cierre de la jornada anterior.

El martes por la noche, el mismo sitio reportaba una cotización de Bs 9,29 para la compra y Bs 9,26 para la venta.

La cifra de este miércoles muestra un leve incremento en el precio de compra, mientras que la cotización de venta registra un movimiento mínimo dentro de un rango similar al de la jornada previa.

Por su parte, el portal bolivianblue.net, que actualiza sus datos cada 15 minutos, también reporta una variación respecto al día anterior.

Según esa plataforma, el dólar paralelo se ubica en Bs 9,31 para la compra y Bs 9,26 para la venta.

En su último registro del martes, el sitio señalaba Bs 9,29 para la compra y Bs 9,26 para la venta, lo que refleja un incremento leve en la cotización de compra.

El mercado paralelo de divisas no forma parte del sistema financiero regulado en Bolivia. Sin embargo, sus cotizaciones suelen ser utilizadas como referencia por ciudadanos y algunos sectores económicos que realizan operaciones en dólares.

El comportamiento de este mercado suele variar según la oferta y demanda diaria de la divisa, lo que genera ajustes frecuentes en las plataformas que monitorean estos valores.

