Deportes

¿Estará Martins? La Verde invita a cuatro nuevos jugadores para el amistoso ante Trinidad y Tobago

Los futbolistas participarán en los trabajos de preparación para el partido amistoso internacional que disputará Bolivia frente a la selección de Trinidad y Tobago el próximo 15 de marzo.

Juan Marcelo Gonzáles

10/03/2026 19:44

Foto: Entrenamiento de Selección Boliviana de Fútbol
La Paz

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) informó que el cuerpo técnico de la Selección Nacional, dirigido por Óscar Villegas, decidió invitar a cuatro jugadores invitados para sumarse a la concentración de La Verde.

Los futbolistas participarán en los trabajos de preparación para el partido amistoso internacional que disputará Bolivia frente a la selección de Trinidad y Tobago el próximo 15 de marzo.

Según el comunicado oficial de la FBF, los jugadores convocados son:

  • Nabil Nacif (Selección Sub-17)
  • Ian Rodríguez (Selección Sub-17)
  • Carlos Collazo (Selección Sub-17)
  • Guilmar Centellas (Club Blooming)

La inclusión de estos futbolistas forma parte del proceso de preparación y observación de nuevos talentos que podrían aportar al combinado nacional.

Los cuatro jugadores se concentrarán de manera inmediata en la ciudad de Santa Cruz, donde quedarán a disposición del cuerpo técnico para integrarse a los entrenamientos previos al encuentro amistoso.

