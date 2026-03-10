¿Estará Martins? La Verde invita a cuatro nuevos jugadores para el amistoso ante Trinidad y Tobago

Los futbolistas participarán en los trabajos de preparación para el partido amistoso internacional que disputará Bolivia frente a la selección de Trinidad y Tobago el próximo 15 de marzo.
10/03/2026 19:44
La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) informó que el cuerpo técnico de la Selección Nacional, dirigido por Óscar Villegas, decidió invitar a cuatro jugadores invitados para sumarse a la concentración de La Verde.
Según el comunicado oficial de la FBF, los jugadores convocados son:
La inclusión de estos futbolistas forma parte del proceso de preparación y observación de nuevos talentos que podrían aportar al combinado nacional.
Los cuatro jugadores se concentrarán de manera inmediata en la ciudad de Santa Cruz, donde quedarán a disposición del cuerpo técnico para integrarse a los entrenamientos previos al encuentro amistoso.
