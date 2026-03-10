Polémica en redes: hermano de Marcelo Martins publica “Vamos Surinam”

La reciente convocatoria de la Selección de fútbol de Bolivia para el repechaje rumbo al Mundial generó polémica luego de que Marlon Martins, hermano del delantero Marcelo Martins Moreno, publicara un mensaje en sus redes sociales apoyando a Selección de fútbol de Surinam.

A través de una historia en redes, Marlon escribió: “Vamos Surinam”, lo que desató una ola de reacciones entre los aficionados luego de conocerse la lista de convocados del entrenador Óscar Villegas.

Martins quedó fuera de la convocatoria

El histórico goleador de la Verde Marcelo Martins Moreno no aparece en la nómina para el repechaje intercontinental que se disputará en México, donde Bolivia enfrentará a Selección de fútbol de Surinam el 26 de marzo.

Días antes, el seleccionador Óscar Villegas ya había adelantado que el delantero no se encontraba al 100% en lo físico, por lo que sus posibilidades de ser convocado eran reducidas.

Finalmente, el entrenador mantuvo su postura y optó por otros atacantes para el partido decisivo.

Los delanteros convocados

Para el duelo ante Surinam, el cuerpo técnico decidió apostar por los siguientes delanteros:

Víctor Ábrego

Fernando Nava

Moisés Paniagua

Juan Godoy

Enzo Monteiro

El contexto de la decisión

El técnico ya había expresado previamente sus dudas sobre convocar al máximo goleador histórico de Bolivia, principalmente porque Martins estuvo cerca de dos años sin actividad competitiva.

Recién esta temporada el delantero volvió a jugar con Oriente Petrolero, donde anotó dos goles de penal en los últimos minutos de un partido.

Sin embargo, para el cuerpo técnico ese regreso todavía no era suficiente para incluirlo en la lista final para el repechaje.

La publicación de Marlon Martins generó debate entre los hinchas en redes sociales, en medio de la expectativa por el crucial partido que disputará Bolivia en busca de seguir soñando con el Mundial.

