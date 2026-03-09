¿Aún no cobraste el Bono PEPE? Verifica así tu próximo pago y evita caer en fraudes

El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) continúa avanzando en todo el país como un alivio financiero para miles de hogares. Sin embargo, ante la circulación de sitios web falsos, la Gestora Pública ha emitido una alerta para proteger los datos de los beneficiarios.

Las autoridades advierten que personas inescrupulosas están utilizando la imagen institucional de forma ilegal para engañar a la población. "Están circulando páginas que usan nuestra imagen de forma ilegal; te recordamos que nuestra única vía de comunicación oficial es esta", enfatizó la entidad en sus redes.

Guía de consulta segura y oficial

Para verificar si le corresponde este beneficio de forma digital, el proceso es gratuito y no requiere intermediarios. Solo debe seguir estos pasos desde su computadora o dispositivo móvil para obtener una respuesta inmediata del sistema.

Ingrese al sitio oficial: www.gestora.bo. Haga clic en el ícono del Quirquincho (Programa PEPE). Digite tu número de Cédula de Identidad y tu fecha de nacimiento. Verifique su resultado al instante en la pantalla.

Herramientas digitales y tutoriales

Si prefiere realizar la gestión desde su teléfono celular, la institución ha diseñado materiales específicos para facilitar la navegación móvil. Puede acceder al tutorial optimizado en video a través del siguiente enlace oficial en TikTok: https://vt.tiktok.com/ZSaXexQYW/.

Es fundamental recordar que la seguridad de su información personal es la prioridad durante este proceso de cobro. Por ello, se recomienda encarecidamente no proporcionar datos bancarios ni claves de acceso en ningún formulario que no pertenezca al dominio oficial.

Canales de atención directa

Si presenta dudas sobre su habilitación o encuentra dificultades técnicas, existen líneas de comunicación directa que garantizan asistencia real. Puede contactar a la Gestora mediante su WhatsApp oficial 77-199-342 o llamando a la Línea Gratuita 800-10-1070.

La recomendación general es reportar cualquier perfil sospechoso que solicite dinero o información sensible a cambio de ‘agilizar’ el pago. "No abras enlaces de procedencia dudosa y ayúdanos a mantener la comunidad segura", recalca el comunicado preventivo de la institución.

Finalmente, recuerde que el Programa PEPE es un derecho de las familias bolivianas que cumplen con los requisitos establecidos. Manténgase informado únicamente a través de las fuentes verificadas para asegurar que este refuerzo económico llegue a sus manos sin contratiempos.

Mira la programación en Red Uno Play