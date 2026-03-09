TEMAS DE HOY:
¿Martins se va de Oriente? El "Flecheiro" rompe el silencio

Tras el partido contra The Strongest, el ariete nacional publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que dejó preocupados a todos sus seguidores.

Martin Suarez Vargas

09/03/2026 17:40

Marcelo Martins en entrenamiento con Oriente Petrolero. Foto: redes sociales.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Marcelo Martins volvió a pronunciarse en sus redes sociales luego de un posteo que generó incertidumbre. Al parecer, el delantero no dejará el club refinero, despejando así las dudas surgidas por su publicación anterior. 

Luego del encuentro contra el "Tigre" por los cuartos de final del Torneo Repechaje, Martins había escrito:

“Oriente Petrolero, te llevaré siempre en mi corazón”.

Dicho mensaje desató polémica entre la hinchada y medios digitales, quienes incluso especularon con su salida de la institución "verdolaga". Además, el post fue vinculado con su ausencia en la convocatoria de la Selección Boliviana bajo el mando de Óscar Villegas. 

Sin embargo, la tarde de este lunes, el jugador subió una nueva historia a Instagram que trajo tranquilidad a sus fans. En la imagen se lo ve entrenando en la sede de San Antonio con el texto:

“Trabajando para lo que se viene esta temporada”.

Mensaje de Marcelo Martins en sus redes sociales. Foto: Captura Instagram.

 

