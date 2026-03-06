¿Marcelo Martins será convocado a la Verde? Esto dijo Óscar Villegas

El director técnico de La Verde, Óscar Villegas, explicó que aún no está definida la lista de convocados para el partido amistoso contra la selección de Trinidad y Tobago el próximo 15 de marzo.

Con respecto al regreso de Marcelo Martins, el entrenador explicó que el delantero necesita sumar más tiempo en cancha para poder evaluar su estado futbolístico.

“Esperemos que tenga la posibilidad de mostrarse en algún otro partido y con más tiempo, porque es ahí donde vamos a poder evaluar realmente el estado en el que se encuentre”, agregó.

Villegas también indicó que la lista definitiva podría darse a conocer entre el viernes y el sábado, ya que el cuerpo técnico aún tiene algunos días para analizar a los jugadores.

El técnico remarcó que se mantendrá la base de futbolistas que disputaron las Eliminatorias, aunque también se contempla completar la nómina con algunos juveniles del proyecto de selecciones.

Entre los legionarios que podrían estar presentes para el amistoso figuran Luis Haquín, Roberto Fernández y otros jugadores del exterior.

El cuerpo técnico de la selección tiene previsto instalarse en Santa Cruz de la Sierra el 8 de marzo, donde comenzará a recibir a los convocados para preparar el amistoso ante Trinidad y Tobago.

