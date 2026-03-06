"Por favor, reconsidere": Famoso youtuber condenado por humillar a una bebé asegura que no tiene dinero para pagar la multa

Lo que comenzó como un video de "reacción" terminó en una dura sentencia judicial que hoy tiene al influencer Pedro Henrique Frade, mejor conocido como Orochinho, en una situación desesperada. El creador de contenido, que cuenta con más de 4.5 millones de suscriptores, solicitó formalmente a la justicia brasileña que revalúe su condena, alegando que no dispone de los 70,000 reales (aproximadamente $12,500 USD) que debe pagar como indemnización.

El origen del conflicto: Un "meme" que cruzó la línea

El caso se remonta a 2023, cuando Orochinho publicó un video titulado "El tal bebé". En él, reaccionaba a una noticia sobre una niña cuya imagen se había vuelto viral y era blanco de burlas crueles por sus rasgos físicos, según publica el portal g1.

Sin embargo, el tribunal consideró que, lejos de informar, el youtuber utilizó expresiones altamente ofensivas y se burló directamente de la menor. Según el juez Ricardo Dal Pizzol, el video funcionó como un "catalizador de ofensas", potenciando el acoso masivo hacia la bebé y demostrando una "ausencia total de empatía" por el impacto psicológico que esto tendría en el futuro de la niña.

La defensa: "Frases fuera de contexto"

Tras meses de silencio procesal —que el youtuber justifica diciendo que nunca recibió la notificación legal porque fue entregada a un portero en su antigua dirección—, Orochinho finalmente rompió el silencio en una transmisión en vivo.

Su versión: El influencer sostiene que muchas de las frases ofensivas citadas en el juicio (como "el bebé tiene que sufrir bullying" ) eran comentarios de terceros que él simplemente estaba leyendo en pantalla para criticarlos.

El pedido al juez: Durante su directo, y manteniendo un tono de humor ácido, se dirigió al magistrado: "¿Usted cree, su señoría, que no me gustan los bebés? Por favor, reconsidere. No tengo ese dinero ahora".

Consecuencias legales

A pesar de sus intentos por anular la sentencia, el fallo actual establece:

Indemnización: 35,000 reales para la madre y 35,000 para la niña. Con intereses y ajustes, la cifra ya supera los 83,000 reales. Censura del contenido: El video fue removido de YouTube por orden judicial, aunque el canal permanece activo al considerarse que cerrarlo sería una medida "desproporcionada" contra la libertad de expresión.

Este caso sienta un precedente importante sobre la responsabilidad de los influencers al interactuar con contenidos que involucran a menores de edad y el riesgo de convertir el acoso digital en un negocio rentable.

