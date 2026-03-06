El entrenador de la selección boliviana, Óscar Villegas, salió a aclarar la situación de Marcelo Martins luego de que surgieran versiones sobre una supuesta convocatoria del delantero a la Verde.

Días antes, según un alto dirigente del entorno del fútbol boliviano, le filtró a Red Uno de Bolivia que el histórico goleador de la selección sería incluido en la lista y que la nómina oficial incluso podría darse a conocer el sábado. Sin embargo, el propio Villegas desmintió esas versiones y explicó que, hasta ahora, el atacante no forma parte de la convocatoria.

El seleccionador nacional señaló que Martins aún necesita demostrar su condición futbolística dentro de la cancha, ya que recién está retomando actividad competitiva. Por esa razón, el cuerpo técnico quiere verlo disputar al menos un partido completo antes de tomar una decisión definitiva.

“Si me preguntan de Marcelo Martins, hoy en este momento no está convocado a la selección, no está convocado al partido con Trinidad y Tobago. Lo que jugó el otro día no alcanza, necesitamos verlo disputar un partido de 90 minutos y rendir a un altísimo nivel”, afirmó Villegas.

El entrenador también lamentó que algunos medios hayan difundido convocatorias sin confirmación oficial, recordando que todavía no existe una lista definitiva del combinado nacional.

“Tengo que ser muy claro y honesto: no hay una lista en este momento. Me sorprende que algunos medios estén publicando convocatorias sin fuente, cuando la fuente debería ser el técnico de la selección”, sostuvo.

Villegas además explicó que la FIFA exige presentar una lista preliminar de hasta 55 jugadores que podrían ser considerados para el repechaje internacional, aunque aclaró que eso no significa que todos estén convocados.

“La FIFA pide una lista de 55 jugadores para el repechaje, pero eso no quiere decir que estén convocados. Es simplemente una prelista administrativa”, explicó.

Finalmente, el estratega confirmó que el lunes se dará a conocer la lista oficial de 28 futbolistas que viajarán a Monterrey para disputar el repechaje, mientras que para el amistoso previo ante Trinidad y Tobago la selección podría contar solo con entre 17 y 18 jugadores debido a la llegada escalonada de los futbolistas que militan en el exterior.

“Nuestro lema es que nadie es más importante que todos juntos. Tenemos un plantel comprometido y vamos a seguir luchando como grupo”, concluyó Villegas.

Mira la programación en Red Uno Play