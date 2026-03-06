Cristiano Ronaldo genera preocupación en Al Nassr y la selección de portugal a pocos meses del Mundial. El atacante del conjunto árabe se prepara para viajar a España con el objetivo de tratar una lesión muscular que sufrió recientemente.

Durante los últimos días se especuló sobre el paradero del portugués luego de que su avión privado, valuado en más de 60 millones de libras, abandonara Riad en horas de la madrugada. Sin embargo, posteriormente se confirmó que el jugador continuaba en el país tras ser visto entrenando junto a sus compañeros de equipo.

El delantero de 41 años arrastra una molestia en el tendón de la corva que se originó tras el triunfo 3-1 de su equipo frente a Al-Fayha en la liga saudí. La situación encendió las alarmas dentro del club, ya que la lesión podría ser más delicada de lo que se pensaba inicialmente.

El entrenador del conjunto saudí, Jorge Jesus, explicó que el futbolista será evaluado y tratado en España para acelerar su recuperación.

“Tras las pruebas médicas comprobamos que la lesión de Cristiano Ronaldo era más grave de lo que esperábamos. Ahora viajará a España para recibir tratamiento con su terapeuta personal en Madrid”, señaló el técnico.

Ronaldo reside habitualmente en Riad junto a su pareja, Georgina Rodríguez, y sus cinco hijos. La ciudad, además, se ha visto recientemente bajo tensión luego de ataques atribuidos a Irán en medio del conflicto regional que involucra a Estados Unidos e Israel. Mientras tanto, el club espera que el delantero se recupere lo antes posible para volver a contar con su figura en la temporada.

Mira la programación en Red Uno Play