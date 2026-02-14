CR7 vuelve, marca en 18 minutos y pone fin a la tensión con Al Nassr

Cristiano Ronaldo reapareció con impacto inmediato en el Al Nassr. El delantero portugués volvió a la alineación titular este sábado y necesitó apenas 18 minutos para marcar en el duelo ante Al Fateh por la Saudi Pro League, poniendo fin a su breve ausencia de las canchas.

Ronaldo, quien se había perdido los últimos dos compromisos frente a Al Ittihad y Al Riyadh, fue ratificado como capitán en un ataque repleto de figuras junto a João Félix, Sadio Mané y Kingsley Coman. Con su gol, el luso alcanzó los 18 tantos en la presente campaña liguera y se mantiene en la lucha por el liderato de goleadores, a dos del inglés Ivan Toney, quien suma 20 con el Al Ahli.

De acuerdo con fuentes citadas por ESPN, el regreso del portugués se produjo luego de que el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita aceptara parte de sus exigencias. Entre ellas, la liquidación de salarios atrasados con el plantel y la restitución de autonomía en la gestión para los ejecutivos del club, puntos que habían tensado la relación en las últimas semanas.

El conflicto se intensificó cuando Ronaldo expresó su molestia por la falta de inversión en el Al Nassr durante la última ventana de transferencias, mientras rivales directos reforzaban sus plantillas. Incluso, la liga saudí emitió un comunicado defendiendo su estructura financiera, remarcando que ninguna figura toma decisiones más allá de su club, aunque también destacó el aporte del portugués al crecimiento del campeonato.

Además del impacto en la tabla de goleadores, el tanto ante Al Fateh también significó un nuevo paso en su carrera personal: Cristiano Ronaldo llegó a 962 goles oficiales, manteniendo viva su ambición de alcanzar la histórica cifra de 1000.

Mira la programación en Red Uno Play