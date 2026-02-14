TEMAS DE HOY:
Caso Botrading Caso maletas Pastor peruano

Estos son los precios de pasajes para disfrutar del Carnaval en los Valles cruceños

Charles Muñoz Flores

14/02/2026 8:25

Carnaval en los Valles cruceños: pasajes suben hasta un 30%. FOTO: V.2 Vallengrande.

A pocas horas del inicio del Carnaval, miles de personas aprovechan el feriado largo para viajar hacia los Valles cruceños. Sin embargo, los pasajes han registrado un incremento de hasta el 30%, generando preocupación entre los viajeros.

Según representantes de las empresas de transporte, los boletos hacia Vallegrande oscilan entre 60 y 100 bolivianos, mientras que la ruta hacia Saipina ha pasado de 65 a 85 bolivianos tras la autorización de la Gobernación. Este aumento responde principalmente a la alta demanda generada por el feriado y la habilitación de flotas fuera de sus horarios habituales.

“Se está viendo bastante afluencia de pasajeros. La última flota para estos días se despachará mañana a las 20:30, y luego se retomarán los viajes para el retorno el miércoles”, explicó una encargada de una empresa de transporte.

Para facilitar la compra, los pasajeros pueden adquirir sus boletos mediante WhatsApp y pagar con código QR, asegurando su número de asiento antes de llegar a la oficina.

Por su parte, la Defensoría de la Niñez recordó que los menores de edad deben viajar acompañados de un adulto y no pueden hacerlo solos, una medida preventiva que busca garantizar la seguridad durante los días de Carnaval.

A pesar del aumento en los precios, la expectativa de vivir la fiesta en los Valles mantiene la concurrencia alta, consolidando esta región como uno de los destinos preferidos para los comparseros y visitantes. 

 

