Conociendo al Candidato: Laureano Rojas busca la alcaldía de Colcapirhua

En una nueva entrega de nuestro segmento “Conociendo Al Candidato”, Laureano Rojas oficializó sus aspiraciones para dirigir el municipio de Colcapirhua bajo la bandera de la alianza Libre. Con 62 años de edad, Rojas se presenta como una figura que combina la formación académica en leyes con una amplia trayectoria en el sector privado. El candidato, quien es abogado de profesión y empresario con presencia en los sectores de la agroindustria, la hotelería y los medios de comunicación, enfatizó su profundo arraigo local al identificarse como hijo del recordado patricio colcapirhueño, Laureano Rojas Alcocer.

La propuesta central de Rojas se enfoca en una reforma administrativa profunda, centrada en eliminar la burocracia que actualmente obliga a los ciudadanos a peregrinar por diversas oficinas municipales. Para ello, el candidato plantea la descentralización de la alcaldía, llevando la atención directamente a los barrios para que los problemas de la gente se resuelvan con mayor agilidad. Según sus declaraciones, Colcapirhua necesita una gestión que se ocupe de las necesidades reales del vecino, priorizando la eficiencia y la cercanía en el servicio público.

En el ámbito económico, el proyecto de la alianza Libre busca transformar al municipio en un polo productivo que genere empleos locales, evitando que los residentes tengan que desplazarse a municipios vecinos del conurbano para trabajar. Rojas apuesta por fortalecer los pilares tradicionales de la región, como la agroindustria, la lechería y la alfarería, mediante programas de capacitación técnica. Su visión apunta a una economía estable que permita a los jóvenes y padres de familia desarrollar su vida profesional y personal dentro de su propia jurisdicción.

La salud y el bienestar social también ocupan un lugar destacado en su agenda de gobierno. El candidato propone la incorporación de médicos especialistas para mejorar la atención sanitaria y la creación de clubes dedicados a los adultos mayores, brindando a los abuelos espacios dignos para su recreación y desarrollo. Finalmente, Laureano Rojas apeló a sus valores personales, centrados en Dios y la familia, para hacer una promesa de transparencia absoluta, asegurando que su administración mantendrá al municipio libre de corrupción si logra el apoyo de los votantes en las urnas.

