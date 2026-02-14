TED analizará denuncia por agresión en casa de campaña en La Guardia

El vocal del Tribunal Electoral Departamental, Manfredo Bravo, informó que el día miércoles se instalará sala plena para evaluar la denuncia por presunta agresión física entre candidatos en el municipio de La Guardia. El caso podría ser remitido a la Fiscalía.

El vocal Manfredo Bravo informó que la denuncia fue recibida de manera formal y actualmente se encuentra en análisis por parte del equipo de asesoría legal de la institución.

“Hemos recibido una nota haciendo esta denuncia. Esto lo está analizando la asesoría legal y seguramente va a pasar a sala plena la próxima semana, el día miércoles, para que se proceda de acuerdo a norma”, señaló la autoridad electoral.

Bravo explicó que, si en el análisis se establece que se trata de un caso concreto de violencia política contra la mujer, el expediente será remitido al Ministerio Público para su correspondiente investigación.

Asimismo, indicó que en el marco de las competencias del TED también se evaluará la aplicación de sanciones conforme al reglamento vigente, que podrían ir desde sanciones económicas hasta llamadas de atención a las organizaciones políticas involucradas.

“Estamos en un sistema democrático y tenemos que tener tolerancia, apertura para un debate civilizado entre los candidatos y las fuerzas políticas que participan”, enfatizó.

Finalmente, señaló que el tipo de sanción dependerá del grado de responsabilidad que determine el equipo jurídico tras la evaluación del caso en sala plena.

Mira la programación en Red Uno Play