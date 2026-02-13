Arroceros se declaran en emergencia por saturación del mercado

Productores arroceros de Santa Cruz y Beni se declararon en emergencia debido a la saturación del mercado nacional por el ingreso de arroz importado, legal e ilegal, situación que provocó que el precio del quintal caiga hasta Bs 200, muy por debajo del costo de producción.

De acuerdo con David Pérez, presidente de la Asociación de Productores Agrícolas Benianos (Adepab), el precio actual no cubre los costos que enfrentan los productores, quienes aseguran que el quintal debería comercializarse por encima de los Bs 300, considerando la calidad del grano y los gastos de la campaña.

“El precio de Bs 200 está muy por debajo del costo de producción. Con esos valores no se puede sostener la actividad y se pone en riesgo la próxima campaña”, advirtió.

El sector alertó que esta situación podría afectar el abastecimiento nacional en los próximos meses, ya que muchos productores evaluarán reducir la siembra ante la falta de rentabilidad.

A este escenario se suman los altos costos de producción registrados desde el inicio de la campaña, especialmente por la escasez de diésel durante la etapa de siembra.

“En ese periodo no existía diésel y se tuvo que comprar entre 15 y 16 bolivianos el litro. Arrancamos la campaña con precios elevados, no solo en combustible, sino también en agroinsumos, semillas y logística”, explicó.

Ante esta crisis, los productores anunciaron que este viernes 13 de febrero realizarán una asamblea nacional en el Puente de la Amistad, en Montero, donde evaluarán medidas de presión y exigirán al Gobierno acciones urgentes para frenar el ingreso de arroz extranjero y proteger la producción nacional.

