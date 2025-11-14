Sector agropecuario presenta propuestas de leyes y decretos al Gobierno para fortalecer la producción y exportación

Productores agropecuarios de Santa Cruz presentaron este viernes al Gobierno cinco proyectos de leyes y cuatro decretos supremos que consideran urgentes para fortalecer la producción de alimentos, mejorar la competitividad y dinamizar las exportaciones del país.

La entrega de las propuestas se realizó durante la reunión sostenida entre representantes del sector y el vicepresidente Edmand Lara, junto al ministro interino de Desarrollo Productivo y Economía Rural, Óscar Mario Justiniano.

Cinco leyes para impulsar la producción

El paquete legislativo presentado por los productores incluye:

Ley para que la verificación de la Función Económica Social (FES) se realice cada 10 años.

Ley para convertir de forma voluntaria la pequeña propiedad en mediana, con el fin de mejorar la administración productiva.

Ley que incrementa las penas por abigeato y avasallamientos, y refuerza los mecanismos de control.

Ley para liberar exportaciones, eliminando cupos, bandas de precios y restricciones en el mercado interno.

Leyes para institucionalizar entidades clave del sector, como Senasag, Inra, ABT, Iniaf, entre otros.

Cuatro decretos para agilizar la competitividad

Los productores también entregaron al Gobierno cuatro proyectos de decretos supremos:

Decreto para permitir el uso de semillas mejoradas y eventos transgénicos.

Decreto para eliminar por cinco años el IVA y el arancel a importaciones de maquinaria, equipos, insumos y genética.

Decreto para que solo la ANH emita permisos de importación y comercialización de carburantes.

Decreto para liberar las exportaciones.

CAO: “Estamos listos para ponerle el hombro al país”

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, agradeció al vicepresidente Lara y al ministro Justiniano por recibir el paquete normativo y remarcó que todas las propuestas fueron consensuadas entre productores cruceños y nacionales.

“Todas estas leyes están consensuadas por el sector productivo cruceño y nacional, estamos listos para empezar a trabajar, ponerle el hombro al país”, afirmó.

Vicepresidencia garantiza apoyo al sector

El vicepresidente Edmand Lara aseguró que el Gobierno brindará todas las garantías para fortalecer al sector y promover su competitividad en mercados internacionales.

“Estas normas serán puestas a conocimiento del presidente Rodrigo Paz y con seguridad las va a apoyar, porque él está consciente de que es importante darles condiciones y seguridad jurídica y permitir que ellos utilicen tecnologías”, señaló.

