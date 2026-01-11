Color, historia y tradición: Las comparsas cruceñas revivieron la época colonial en la primera 'preca'

Las calles del centro de Santa Cruz se transformaron en un escenario de color y tradición durante la primera precarnavalera, donde las comparsas derrocharon alegría bajo la temática de la "época colonial". Cada agrupación se presentó impecablemente uniformada, destacando por sus casacas coloridas y el acompañamiento de bandas musicales que marcaron el ritmo de la noche. En este despliegue de identidad, las Damas Orquídeas lucieron llamativos tipoys en tonos amarillo y rojo, mientras que la comparsa Bandidas optó por el blanco, incorporando adornos que hacían referencia a los instrumentos musicales típicos de la región.

El misticismo y la cultura ancestral también tuvieron su lugar en el recorrido. Las integrantes de la comparsa Fiesteras cautivaron al público vestidas como "la viudita", rescatando una de las leyendas más emblemáticas de Santa Cruz. Por su parte, la comparsa Cuchuquis rindió homenaje a la cultura yuqui a través de su vestimenta, mientras que los Cambas Vida Linda combinaron la elegancia del tipoy blanco en las damas con casacas celestes en sus parejas, las cuales portaban imágenes de reconocidos artistas cruceños.

La noche estuvo cargada de homenajes y gestos de cercanía con el pueblo. La comparsa Pintones lució casacas verdes con la imagen del fallecido exalcalde Percy Fernández, mientras que los Chichis se ganaron el cariño de los más pequeños al repartir golosinas a lo largo de la ruta. La tradición se hizo presente con los Tauras 81 y sus clásicas casacas rojo y negro, contrastando con la opulencia de los Botaratas Tradicional, quienes desfilaron con elegantes trajes dorados y sombrillas blancas mientras lanzaban "dólares" de fantasía. Finalmente, la comparsa Crema Camba Segunda Generación aportó frescura al desfile con sus distintivas casacas rosadas.

A pesar de que la lluvia comenzó a caer poco después del paso de la última comparsa, el entusiasmo de los asistentes y participantes permaneció intacto, confirmando que la fiesta grande está más viva que nunca. Para quienes deseen seguir de cerca estas actividades, Red Uno mantendrá la transmisión oficial de todas las precarnavaleras y el Corso. La cita para la segunda precarnavalera será el próximo sábado, iniciando a las 19:00 horas a través de redes sociales y a las 21:00 horas por señal abierta para todo el país.

