"Ayúdenme a salvar a mi hijo": Guillermo de 20 años lucha por su vida tras un accidente

Guillermo un joven de 20 años, se encuentra luchando por su vida tras haber sufrido un grave accidente de tránsito mientras se dirigía a trabajar en San Ramón. El accidente ocurrió el pasado viernes y desde entonces, su familia enfrenta dificultades para cubrir los costos de atención médica.

Su abuela, María del Carmen Álvarez, quien crió a Guillermo desde los dos años, relató con dolor la situación que atraviesa su nieto, a quien considera como un hijo.

“Me duele mucho verlo así, postrado y luchando por vivir”, expresó durante una entrevista en el programa Que No Me Pierda. Guillermo presenta múltiples lesiones, entre ellas fractura craneal y cuatro coágulos en el cerebro, además de fisuras en el tórax.

El accidente ocurrió cuando un conductor invadió el carril de Guillermo y lo impactó de frente mientras se desplazaba en motocicleta. Aunque el responsable estuvo detenido y realizó un pago parcial, los costos de las pruebas médicas y la operación superan ampliamente la ayuda recibida hasta el momento.

María del Carmen explicó que la cirugía que necesita Guillermo tiene un costo aproximado de 28.000 bolivianos, mientras que los gastos totales, incluidos medicamentos y tomografías, superan los 40.000 bolivianos. Ante la imposibilidad de cubrirlos, la familia ha recurrido a rifas y donaciones públicas.

“Estamos haciendo todo lo posible, pero no alcanza. Por favor, pueblo de Santa Cruz, ayúdennos a salvar la vida de mi hijo”, pidió la abuela, visiblemente afectada.

La familia espera trasladar a Guillermo a un hospital de tercer nivel en Montero, donde podría recibir atención especializada sin generar gastos imposibles de cubrir, mientras el Ministerio de Salud y la Gobernación trabajan en las gestiones necesarias para garantizar la atención.

María del Carmen, de 75 años, destacó que Guillermo siempre ha sido un joven cariñoso y responsable, dedicado a su trabajo y a la familia. “Él está luchando por su vida, y nosotros confiamos en Dios y en la solidaridad de la gente para que pueda recuperarse”, manifestó con esperanza.

Para colaborar con Guillermo Álvarez pueden comunicarse a los números 780 49 061 - 688 13 032 - 750 25 029

Mira la programación en Red Uno Play