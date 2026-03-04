CEAL impulsa en Bolivia el proyecto educativo "Líderes Digitales"

En una entrevista exclusiva en el programa “Que No Me Pierda”, el presidente del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL), Roberto Zamora, presentó oficialmente en Bolivia el proyecto Líderes Digitales, una iniciativa educativa que busca reducir la brecha tecnológica y fortalecer la capacitación de docentes y estudiantes en todo el país.

“Nosotros, como empresarios, tenemos la responsabilidad de atender la parte social y no dejarla exclusivamente al gobierno. Creemos que podemos contribuir a que los niños y jóvenes tengan mejores oportunidades”, señaló Zamora durante la conversación en el programa, destacando la relevancia de la colaboración entre sector público y privado.

El proyecto Líderes Digitales va mucho más allá de la simple entrega de computadoras. Según explicó Zamora, el objetivo principal es brindar un acompañamiento constante a maestros y estudiantes para garantizar que la tecnología se utilice de manera efectiva.

“Hoy entregamos las computadoras, pero el trabajo empieza mañana. Habrá capacitación docente, seguimiento diario y apoyo continuo para que los niños puedan aprovechar al máximo la tecnología”, detalló.

La iniciativa contempla que los estudiantes puedan llevar las computadoras a sus hogares, ampliando así el acceso a la tecnología y fomentando el aprendizaje digital desde el núcleo familiar. “Es un proyecto educativo a largo plazo. No se trata solo de donar equipos, sino de construir un futuro”, enfatizó Zamora.

CEAL y su compromiso social

Durante la entrevista, Zamora recordó que CEAL, con 37 años de existencia, nació para impulsar la participación de empresarios latinoamericanos en negociaciones internacionales. Con el tiempo, la organización amplió su enfoque hacia proyectos sociales, principalmente en educación.

“Durante muchos años nos centramos en negocios, pero la brecha entre ricos y pobres sigue creciendo. Por eso ahora estamos comprometidos con iniciativas que generen un impacto social real”, explicó.

En Bolivia, CEAL trabaja coordinadamente con el Ministerio de Educación y empresarios locales, liderados por Pili Rhoda, para implementar proyectos que fortalezcan la educación primaria y aseguren que los estudiantes culminen con éxito sus estudios.

El programa está enfocado en los grados de primero a sexto, etapa clave para sentar las bases del aprendizaje tecnológico.

Zamora adelantó que la iniciativa en Santa Cruz es solo el comienzo. “En los próximos cinco meses, vamos a replicar este proyecto en La Paz, beneficiando a cerca de 5.000 estudiantes, y posteriormente planeamos expandirlo a otras ciudades y regiones del país”, señaló durante la entrevista.

Además, destacó que más empresarios se están sumando para facilitar el acceso a la educación digital en Bolivia.

