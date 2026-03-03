Sedes Oruro confirma primer caso importado de chikungunya en mujer de 33 años

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Oruro confirmó el primer caso positivo importado de chikungunya durante la semana epidemiológica ocho. Se trata de una mujer de 33 años que contrajo la enfermedad tras viajar a la región de los Yungas, en La Paz.

El responsable de la Unidad de Epidemiología, Bismarck Humacayo, informó que la paciente acudió a un hospital de tercer nivel como caso sospechoso, luego de presentar síntomas compatibles.

“Se ha reportado un caso positivo para chikungunya. Es una paciente de sexo femenino de 33 años de edad que llegó a nuestro hospital catalogada como caso sospechoso. Se tomó la muestra correspondiente y salió positivo por laboratorio y nexo epidemiológico”, explicó.

La autoridad precisó que se trata de un caso importado, ya que la infección ocurrió fuera del departamento. La paciente permanece internada y estable, bajo seguimiento médico.

“No tenemos ningún caso nativo dentro del departamento, ya que esto es una enfermedad tropical. No hay por qué alarmar, porque en Oruro no existe el vector”, señaló Humacayo.

Ante el incremento de contagios a nivel nacional, el Sedes emitió una alerta epidemiológica e instruyó reforzar la vigilancia sanitaria, especialmente durante la temporada de carnavales, cuando aumenta el flujo de viajeros.

Mira la programación en Red Uno Play