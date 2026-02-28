TEMAS DE HOY:
Refuerzan limpieza en Santa Cruz por alza de casos de Chikungunya

Cuadrillas municipales recorren barrios casa por casa para retirar recipientes y reducir focos del mosquito transmisor.

Red Uno de Bolivia

28/02/2026 18:39

Foto: Brigadas realizando limpieza de criaderos de mosquito (Captura de pantalla)
Santa Cruz

El Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra activó nuevas mingas en los distritos 9 y 10 ante la emergencia por Chikungunya, que ya suma 2.380 casos reportados en la ciudad. La medida busca eliminar criaderos del mosquito transmisor y contener el incremento sostenido de contagios.

Las jornadas comenzaron en los distritos 7 y 8 y este lunes continúan con recorridos casa por casa y trabajos en áreas verdes. El operativo se ejecuta en coordinación con el Ministerio de Salud y Deportes, que desplazó brigadas médicas para reforzar la atención y la vigilancia epidemiológica.

 

Personal de Emacruz realiza el recojo puerta a puerta de recipientes, envases y objetos en desuso que puedan acumular agua. Las autoridades exhortaron a los vecinos a sacar estos materiales a las calles para facilitar el trabajo y reducir los focos de reproducción del mosquito.

Desde el área sanitaria informaron que, aunque los contagios confirmados siguen en aumento, el número de pacientes internados comenzó a descender en los últimos días, lo que consideran un indicador positivo.

Asimismo, aseguraron que los centros de salud cuentan con insumos, medicamentos y reactivos garantizados para atender a las personas que presenten síntomas.

Las autoridades municipales señalaron que las acciones continuarán en otros sectores de la ciudad y reiteraron que la participación ciudadana es clave para lograr una reducción sostenida de la curva epidemiológica.

 

 

 

