TSE pone a disposición servicios registrales tras el accidente en El Alto

El ente electoral difundió un comunicado oficial tras la tragedia y anunció medidas de acompañamiento institucional.

Red Uno de Bolivia

28/02/2026 15:23

Foto: Puertas del Serecí La Paz
El Alto

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) manifestó su pesar y consternación por el accidente aéreo ocurrido en las últimas horas en la ciudad de El Alto, que dejó víctimas fatales y personas heridas.

Mediante un comunicado difundido este 28 de febrero en La Paz, el Órgano electoral expresó su solidaridad con las familias afectadas y deseó pronta recuperación a quienes permanecen convalecientes.

“El TSE manifiesta su profundo pesar y consternación ante el accidente ocurrido en la ciudad de El Alto”, señala el documento oficial.

Asimismo, la institución informó que pone a disposición sus recursos y servicios registrales para coadyuvar con las autoridades competentes y brindar apoyo a las personas damnificadas.

En la parte final del pronunciamiento, el Tribunal convocó a la ciudadanía a actuar con solidaridad, empatía y responsabilidad frente a la situación que atraviesan las familias afectadas.

