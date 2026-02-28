TEMAS DE HOY:
Nacionales

Cerca de 5.000 personas intentan rebasar la seguridad para llevarse el dinero

Tras el accidente aéreo en la ciudad de El Alto la gente que se encontraba cerca burló los círculos de seguridad para llevarse dinero que se encontraba al interior del avión Hércules.

Juan Marcelo Gonzáles

27/02/2026 20:11

Foto: Accidente aéreo El Alto
El Alto

Tras el trágico accidente provocado por la caída de un avión Hércules que transportaba dinero, gran cantidad de personas se congregaron en el lugar para tratar de llevarse el dinero que quedó esparcido por toda la avenida Costanera.

Según el reporte preliminar, se indicó que alrededor de 5.000 personas que a toda costa pretenden romper la línea de seguridad establecida por la policía.

En las imágenes se puede observar cómo gente del sector entró para llevarse dinero en fajos de billetes. La policía y los militares que intentaban resguardar las cantidades de dinero fueron rebasados.

De este asalto a la aeronave se reporta que hay dos personas arrestadas que intentaban llevarse el dinero del sector.

Las fuerzas del orden tuvieron que utilizar gases lacrimógenos y agua de los carros bomberos para evitar que la gente se lleve el dinero del accidente. Al momento se desconoce la cantidad de dinero.

En el sector hay miles de personas aglomeradas que superan la cantidad de efectivos del orden en el sector.

EL Banco Central de Bolivia (BCB) ha anunciado que se pronunciará al respecto. Al igual que el Ministerio de Defensa. Los vuelos del Aeropuerto Internacional de El Alto han suspendido operaciones hasta nuevo aviso.

 

 

