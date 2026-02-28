TEMAS DE HOY:
Avión estrellado

Nacionales

Salidas de vuelos en Viru Viru hacia La Paz han sido retrasados

Al menos cinco operaciones aéreas sufren demoras tras el impacto de la aeronave en la avenida Costanera.

Ximena Rodriguez

27/02/2026 20:03

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, permanece en estado de observación para determinar el impacto operativo tras el accidente de la aeronave que cayó en la zona del Puente Bolivia en El Alto. Desde el mostrador de información se ha confirmado que las autoridades evalúan la seguridad de las rutas antes de normalizar las salidas hacia el occidente del país.

A raíz del siniestro en El Alto, se reportan al menos cinco vuelos demorados que debían despegar durante la noche de este viernes. Los itinerarios más afectados corresponden a las frecuencias programadas para las 21:15, 21:30, 21:50 y el cierre de jornada a las 23:55.

El personal administrativo de la terminal cruceña aclaró que, hasta el momento, los vuelos mantienen la condición de demorados y no se ha procedido a ninguna cancelación oficial.

